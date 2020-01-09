В Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности
В Самарской области в ночь на четверг, 9 января, объявили желтый уровень погодной опасности. Виной тому — ухудшение видимости на дорогах из-за тумана.
- Местами по Самарской области — туман при видимости 500 метров и менее. Такие погодные условия ожидаются утром 9 января, - сообщили в Приволжском УГМС.
В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения. Напомним, что при тумане нельзя включать дальний свет фар, можно использовать только габаритные огни и противотуманные фары.
ИСТОЧНИК KP.RU