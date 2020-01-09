2020-01-09T09:20:02+03:00
Общество

В Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности

Местами по региону видимость на дорогах может сильно ухудшиться
Анастасия ФИЛАТОВА
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МЧС призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогахМЧС призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области в ночь на четверг, 9 января, объявили желтый уровень погодной опасности. Виной тому — ухудшение видимости на дорогах из-за тумана.

- Местами по Самарской области — туман при видимости 500 метров и менее. Такие погодные условия ожидаются утром 9 января, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения. Напомним, что при тумане нельзя включать дальний свет фар, можно использовать только габаритные огни и противотуманные фары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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