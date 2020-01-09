В Нефтегорске интернет-мастер оставил посетительницу пекарни без кошелька со 100 тысячами рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:43:34+03:00

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В Самарской области полицейские по горячим следами задержали похитителя кошелька с крупной суммой денег. Злоумышленник стащил его из магазина-пекарни в Нефтегорске.

- Владелица кошелька — 48-летняя женщина — рассказала, что оставила свое имущество на подоконнике у столика, за которыми пила чай. Пропажу она заметила только через некоторое время. В кошельке находились документы женщины и около 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области

Полицейские опросили свидетелей и выяснили, что в день кражи в магазине работали сотрудники интернет-провайдера и один из них вел себя странно: торопился и постоянно оглядывался по сторонам. В дальнейшем стражи порядка установили, что работники приехали на машине из Тольятти. Вскоре полицейские нашли авто и задержали подозрительного мастера. 42-летний житель Автограда признался в содеянном и рассказал, что кошелек и его содержимое он спрятал возле одного из домов в Нефтегорске. Правоохранители нашли и вернули похищенное владелице. Что касается тольяттинца, то на него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU