2020-01-09T10:51:03+03:00
Общество

В Самарской области за новогодние праздники 2020 произошли 52 дорожные аварии

В нескольких случаях не обошлось без жертв
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские призывают жителей региона соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогахПолицейские призывают жителей региона соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новогодние праздники в Самарской области не обошлись без различных происшествий. Так, с 1 по 8 января 2020 года на дорогах региона было зарегистрировано 52 ДТП. В ряде случаев участники аварий получили только различные травмы, однако были и такие ДТП, где погибли люди.

- За новогодние праздники в ДТП погибли 5 человек, 68 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них — 7 несовершеннолетних, - сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что только за последние два дня в ДТП погибли три человека. Так, 7 января в результате столкновения «Датсуна» и «Приоры» скончались 30-летний мужчина и его 79-летняя мама. А 8 января «Рено» выкатился под колеса грузовика. Погибла 40-летняя пассажирка иномарки.

Как отмечают полицейские, за время зимних каникул участились случаи ДТП при катании на тюбингах. К примеру, 8 января 17-летний подросток влетел на «ватрушке» в газовую опору и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и разрыв селезенки. В столб парень угодил, катаясь за машиной друга, к которой был привязан тюбинг. Стражи порядка призывают самарцев кататься на тюбингах, санках и т. д. только в отведенных для этого местах, а также быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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