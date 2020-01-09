2020-01-09T11:33:03+03:00
Общество

Проектировать трамвайную ветку до микрорайона Крутые Ключи пока не будут

Денег на эти работы в городском бюджете не нашлось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Планы по строительству новой трамвайной линии отложили на неопределенный срокПланы по строительству новой трамвайной линии отложили на неопределенный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на неопределенных срок отложили планы по строительству новой трамвайной линии. Ее хотели протянуть от стадиона «Самара Арена» до микрорайона Крутые Ключи в Красноглинском районе.

Раннее сообщалось, что на проектирование трамвайной ветки в 2020 году из городского бюджета выделят почти 20 млн рублей. Работы должны были провести в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» на 2018–2020 годы. Однако недавно стало известно, что планы по строительству новых путей для трамваев исключили из этой программы.

Расходы городской казны на 2020 год скорректировали и в итоге денег на разработку проекта новой трамвайной линии не нашлось. На сколько именно чиновники отложили планы по прокладке ветки, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Проектировать трамвайную ветку до микрорайона Крутые Ключи пока не будут
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