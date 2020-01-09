2020-01-09T12:02:21+03:00
Общество

За безопасностью в Самарской области будут следить еще 300 видеокамер

Новые комплексы видеофиксации установят в 5 городах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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На разработку проектной документации по установке камер готовы потратить 25 млн рублейНа разработку проектной документации по установке камер готовы потратить 25 млн рублейФото: Василий Вахрин
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В Самарской области решили увеличить число камер, которые следят за безопасностью людей. В скором времени в регионе установят еще 300 комплексов видеофиксации в рамках программы «Безопасный город». Сейчас власти ищут подрядчика, который займется разработкой необходимой проектно-сметной документации.

- Новые камеры будут установлены на территории Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Октябрьска. Подрядчик должен будет передать проект заказчику до 14 мая 2020 года, а получить положительное заключение государственной экспертизы - не позднее 30 июня 2020 года, - говорится в документах на сайте госзакупок.

Предполагается, что камеры будут работать в круглосуточном режиме, помогая следить за порядком на улицах городов области сотрудникам дежурных частей ОВД и ЕДДС. Большую часть камер установят в Самаре - 168, чуть меньше - 101 - в Тольятти. За разработку необходимой документации подрядчику готовы заплатить 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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