Женщин с правами и личным авто зовут на зимние автогонки в Тольятти

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:50:47+03:00

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В эти выходные жительниц Самарской области ждет захватывающее событие. В Тольятти в воскресенье, 12 января, пройдут женские автомобильные соревнования. Принять участие в гонке смогут все желающие представительницы прекрасного пола. Для этого всего лишь нужно иметь водительские права и личное авто.

- Цели соревнования — это популяризация автоспорта, повышение уровня и качества вождения среди женщин, а также отработка навыков управления автомобилем в критических ситуациях, - рассказали организаторы мероприятия.

Первый этап кубка по скоростному маневрированию среди женщин «Автоледи — зима 2020» пройдет на автодроме КВЦ в Тольятти. Подробнее о том, как можно зарегистрироваться на соревнования, смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU