Самарцев попросили не оставлять свои авто возле мусорных площадок
В Самарской области в новогодние праздники в некоторых дворах стало проблематично вывозить мусор. Многие автовладельцы погрузились в длительных отдых, забыв о своих машинах. Некоторые из горожан оставили авто прямо возле мусорных контейнеров, заблокировав к ним проезд.
- Основная проблема, которая мешает работе - припаркованные возле контейнерных площадок автомобили. Регоператор и перевозчики заинтересованы в качественном оказании услуги. Пожалуйста, не оставляйте транспорт возле контейнерных площадок, - обратились в твиттере представители компании "ЭкоСтройРесурс" к автомобилистам.
Как отмечает регоператор, в целом вывоз мусора в новогодние праздники проходил в штатном режиме. Только за первые дни января было вывезено более 14 тысяч тонн отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU