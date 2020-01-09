Самарцев попросили не оставлять свои авто возле мусорных площадок

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:12:40+03:00

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В Самарской области в новогодние праздники в некоторых дворах стало проблематично вывозить мусор. Многие автовладельцы погрузились в длительных отдых, забыв о своих машинах. Некоторые из горожан оставили авто прямо возле мусорных контейнеров, заблокировав к ним проезд.

- Основная проблема, которая мешает работе - припаркованные возле контейнерных площадок автомобили. Регоператор и перевозчики заинтересованы в качественном оказании услуги. Пожалуйста, не оставляйте транспорт возле контейнерных площадок, - обратились в твиттере представители компании "ЭкоСтройРесурс" к автомобилистам.

Как отмечает регоператор, в целом вывоз мусора в новогодние праздники проходил в штатном режиме. Только за первые дни января было вывезено более 14 тысяч тонн отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU