В Самаре нашли молочку, которая приехала из Приморья всего за 1 минуту

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельхознадзора нашли в Самарской области предприятие, которое доставляет молочную продукцию из различных регионов страны с реактивной скоростью. К примеру, путь в 8 тысяч км молочка преодолела всего за 1 минуту.

- Согласно электронным ветеринарным документам, молочная продукция выехала из Приморского края 11 октября 2019 года в 12:35, а прибыла в Самару в тот же день в 12:36. Кроме того, этот же поставщик перевез из Приморского края в Москву сыр всего за 5 минут, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как правило, при выявлении подобных случаев специалисты отправляют пробы подозрительного товара в лабораторию для исследования. Процент выявления некачественной молочной продукции в прошлом году составил 17,4%. Производителей сомнительного товара наказали рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU