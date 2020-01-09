2020-01-09T13:35:23+03:00
Общество

В Самаре нашли молочку, которая приехала из Приморья всего за 1 минуту

Продукция преодолела 8 тысяч км на реактивной скорости
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хитрый поставщик решил обмануть проверяющих, но попытка провалиласьХитрый поставщик решил обмануть проверяющих, но попытка провалиласьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора нашли в Самарской области предприятие, которое доставляет молочную продукцию из различных регионов страны с реактивной скоростью. К примеру, путь в 8 тысяч км молочка преодолела всего за 1 минуту.

- Согласно электронным ветеринарным документам, молочная продукция выехала из Приморского края 11 октября 2019 года в 12:35, а прибыла в Самару в тот же день в 12:36. Кроме того, этот же поставщик перевез из Приморского края в Москву сыр всего за 5 минут, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как правило, при выявлении подобных случаев специалисты отправляют пробы подозрительного товара в лабораторию для исследования. Процент выявления некачественной молочной продукции в прошлом году составил 17,4%. Производителей сомнительного товара наказали рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будьте осторожнее: в Самарской области дикие животные стали чаще выходить по ночам на дороги
В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию
Стало известно, почему не во всех самарских электричках принимают банковские карты
В новогодние праздники росгвардейцы оставили нескольких самарцев без оружия
«Я уехал отдыхать»: пропавший в Самаре в новогодние праздники подросток вышел на связь
В Самаре нашли молочку, которая приехала из Приморья всего за 1 минуту
Самарцев попросили не оставлять свои авто возле мусорных площадок
Женщин с правами и личным авто зовут на зимние автогонки в Тольятти
В Самаре парень на иномарке толкнул припаркованную «Шкоду» в автобус и наехал на ее водителя
За безопасностью в Самарской области будут следить еще 300 видеокамер
Проектировать трамвайную ветку до микрорайона Крутые Ключи пока не будут
В Похвистневском районе пенсионер на Renault Logan устроил ДТП с пьяным велосипедистом
В Самарской области за новогодние праздники 2020 произошли 52 дорожные аварии
Самарцам не понравилась идея расширения улицы Дачной и строительства кольцевой развязки
В Нефтегорске интернет-мастер оставил посетительницу пекарни без кошелька со 100 тысячами рублей
В Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности
У «Самары» появилась женская команда по баскетболу 3х3
В Тольятти влюбленные решили с помощью наркотиков заработать на свадьбу и отправились за решетку
В Нефтегорском районе подросток на тюбинге влетел в газовую опору и попал в больницу
Хоккейная «Лада» рассталась с одним нападающим и подписала контракты с двумя игроками
Стали известны причины смертельного ДТП под Самарой с участием «Рено» и грузовика
В Самаре бесследно исчез высокий подросток
В Самаре мужчина упал с моста и погиб
На заброшенной даче в Тольятти нашли мужскую кисть и нижнюю часть его туловища
На маршрутках, следующих из Новокуйбышевска в Самару, появилось расписание и повысилась цена за проезд
В Самаре откорректировали каток на площади Славы