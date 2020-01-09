2020-01-09T14:02:39+03:00
Общество

«Я уехал отдыхать»: пропавший в Самаре в новогодние праздники подросток вышел на связь

Молодой человек 4 января ушел из дома с коньками и исчез в неизвестном направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек признался, что уехал отдыхать в СаратовМолодой человек признался, что уехал отдыхать в СаратовФото: Скриншот с видео
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Стала известна судьба 17-летнего жителя Самары Никиты П., который днем 4 января ушел из дома на улице Фадеева и пропал. Недавно он вышел на связь с друзьями. Он записал для них видео, где сообщил, что с ним все в порядке.

- Со мной все хорошо, я живой. Я сейчас не в Самаре. Я уехал отдыхать. Я нахожусь в Саратове. Пожалуйста, не волнуйтесь, - рассказал парень.

Между тем, полицейские и волонтеры все еще продолжают розыски подростка. Насколько известно, из дома он ушел только с черными коньками и сотовым телефоном, который он выключил. На нем были одеты черная куртка с капюшоном, темные джинсы, белые кроссовки и черный вязаный шарф. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Никиты, просят звонить по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД по Самаре), 8 (846) 200-13-37 (дежурная часть отдела полиции № 2) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Пропавший 4 января в Самаре подросток вышел на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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