«Я уехал отдыхать»: пропавший в Самаре в новогодние праздники подросток вышел на связь

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:02:39+03:00

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Стала известна судьба 17-летнего жителя Самары Никиты П., который днем 4 января ушел из дома на улице Фадеева и пропал. Недавно он вышел на связь с друзьями. Он записал для них видео, где сообщил, что с ним все в порядке.

- Со мной все хорошо, я живой. Я сейчас не в Самаре. Я уехал отдыхать. Я нахожусь в Саратове. Пожалуйста, не волнуйтесь, - рассказал парень.

Между тем, полицейские и волонтеры все еще продолжают розыски подростка. Насколько известно, из дома он ушел только с черными коньками и сотовым телефоном, который он выключил. На нем были одеты черная куртка с капюшоном, темные джинсы, белые кроссовки и черный вязаный шарф. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Никиты, просят звонить по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД по Самаре), 8 (846) 200-13-37 (дежурная часть отдела полиции № 2) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/753722" frameborder="0"></iframe> Пропавший 4 января в Самаре подросток вышел на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU