2020-01-09T14:28:08+03:00
Общество

В новогодние праздники росгвардейцы оставили нескольких самарцев без оружия

Стражи порядка забрали оружие за нарушение правил хранения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Росгвардии по Самарской областиФото: управление Росгвардии по Самарской области
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Сотрудники Росгвардии по Самарской области рассказали, как они провели новогодние праздники. У них каникулы прошли под девизом «Безопасный Новый год». В рамках акции они проверяли владельцев оружия, занимались обеспечением порядка на массовых мероприятиях и, конечно, ловили подозрительных личностей.

- Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили более 1000 владельцев гражданского оружия. За нарушение правил хранения было составлено 22 протокола. Также было изъято 7 единиц оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, в праздничные дни правоохранители задержали около 60 человек, которые могут быть причастны к тем или иным преступлением. Один из задержанных находился в розыске. Помимо этого, росгвардейцы более 60 раз выезжали на вызов тревожной кнопки, не дав злоумышленникам своровать чужое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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