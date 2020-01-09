Стало известно, почему не во всех самарских электричках принимают банковские карты

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:51:41+03:00

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Жители Самарской области жалуются на новый способ оплаты проезда в пригородных поездах. Речь идет о банковских картах. Как выяснилось, расплатиться ими можно далеко не во всех электричках.

- Почему уже 9 января, а карты банковские на всех направлениях еще не работают? Говорили, что с 1 января начнет действовать новая система, - возмутились в твиттере самарцы.

В ответ на это представители Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что пока новый способ оплаты в электричках работает в пробном режиме. Когда тестирование подойдет к концу и будут подведены его итоги, тогда плату банковской картой и введут во всех пригородных поездах. Напомним, что первопроходцем в этом деле стала электричка, которая курсирует по маршруту Сызрань-1 - станция Мирная.

ИСТОЧНИК KP.RU