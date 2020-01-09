Аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие новогодние каникулы аварийные службы Средневолжской газовой компании, принявшей накануне - это когда? дополнительные меры для обеспечения безопасной эксплуатации газового хозяйства в зоне своей ответственности, локализовали 31 аварийную ситуацию, сигналы о которых поступали в единую диспетчерскую службу (ЕДС) СВГК.

Наиболее частой причиной выезда аварийных бригад на инциденты стали пожары, как правило, в частном секторе. За период с 31 декабря по 8 января их в зоне ответственности компании зарегистрировано 17.

В двух случаях отравления угарным газом в Самаре пострадало 5 человек, причем трое из них- дети. По результатам первых обследований квартир пострадавших в обоих случаях обнаружены признаки нарушения правил пользования газом в быту. Специально созданные комиссии детально расследуют все обстоятельства инцидентов.

Не обошлось без последствий действий «народных умельцев»: зарегистрированы два случая попадания воды в газопровод в результате перепутывания вводов для воды и газа при самовольной замене гибкой подводки на газовый водонагреватель.

Будьте осторожны и внимательны при пользовании газовым оборудовании в своем доме квартире - так где? И пусть наступивший год будет для вас по-настоящему счастливым!

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU