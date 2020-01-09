В Самарской области отправили на переработку более 200 кг старых батареек

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:04:10+03:00

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В Самарской области регоператор продолжает установку специальных контейнеров, куда жители могут выбросить отслужившие свой срок батарейки. Недавно компания провела первый сбор. Всего удалось отправить на переработку более 200 кг батареек.

- Батарейки относятся к классу опасных отходов. Их утилизация не входит в нашу работу. Но, понимая какую опасность представляют такие отходы при попадании на полигон, мы заключили договор с крупнейшим в России челябинским заводом-переработчиком, - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Напомним, что накопители для батареек стоят в главном офисе регоператора на Сердобской, 8, в думе Самары, в администрациях Ленинского и Краноглинского районов, а также в мэриях Новокуйбышевска и Чапаевска. Все адреса, где принимают старые батарейки, можно посмотреть здесь. Также сдать батарейки можно каждую первую субботу месяца в рамках проекта «Вторсырье на благотворительность».

ИСТОЧНИК KP.RU