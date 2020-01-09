В Самарской области отправили на переработку более 200 кг старых батареек
В Самарской области регоператор продолжает установку специальных контейнеров, куда жители могут выбросить отслужившие свой срок батарейки. Недавно компания провела первый сбор. Всего удалось отправить на переработку более 200 кг батареек.
- Батарейки относятся к классу опасных отходов. Их утилизация не входит в нашу работу. Но, понимая какую опасность представляют такие отходы при попадании на полигон, мы заключили договор с крупнейшим в России челябинским заводом-переработчиком, - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.
Напомним, что накопители для батареек стоят в главном офисе регоператора на Сердобской, 8, в думе Самары, в администрациях Ленинского и Краноглинского районов, а также в мэриях Новокуйбышевска и Чапаевска. Все адреса, где принимают старые батарейки, можно посмотреть здесь. Также сдать батарейки можно каждую первую субботу месяца в рамках проекта «Вторсырье на благотворительность».
ИСТОЧНИК KP.RU