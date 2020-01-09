2020-01-09T16:26:14+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские ищут молодых грабителей продовольственного магазина

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодые люди пошли на "дело" в спортивных костюмах и с повязками на лицеМолодые люди пошли на "дело" в спортивных костюмах и с повязками на лицеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские разыскивают двоих молодых людей, которые в среду, 8 января, ограбили продовольственный магазин на улице Максима Горького, 36. Все произошло примерно в 12:45. Момент преступления и путь отхода преступников попали на камеры видеонаблюдения.

- Двое молодых людей применили физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении продавца-кассира, и похитили из кассы магазина 3400 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемых: оба славянской внешности в возрасте 16-18 лет, худощавые. Рост одного парня 165-170 см, второго - 167-172 см. Первый молодой человек был одет в серый балахон, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, на руках - черные перчатки, а на голове - светло-синяя повязка. Его подельник был одет в черный балахон с надписью красного цвета на груди, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На лице черный шарф.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем преступления или что-либо знает о личности подозреваемых, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: в Тольятти 8(8482) 93-45-62, 93-48-52 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Тольятти двое парней ограбили продовольственный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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