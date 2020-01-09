2020-01-09T16:52:14+03:00
Общество

Жителей Самары зовут отметить "Славянскую зиму" в Загородном парке

Гостей мероприятия ждут хороводы, игры и молодецкие забавы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Славянская зима - 2020Фото: Славянская зима - 2020Фото: vk.com
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В Самаре в это воскресенье, 12 января, пройдет фестиваль зимних народных забав "Славянская зима 2020". Народные гулянья в Загородном парке для самарцев устроит культурный центр "Светлица".

- В программе фестиваля традиционные игры и хороводы, молодецкие забавы, чай из самоваров с сушками, а также выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, - рассказали организаторы мероприятия.

Гости фестиваля смогут также походить на ходулях и сфотографироваться с мечом и щитом в специальной фотозоне. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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