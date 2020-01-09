В Самаре пообещали перезалить "дырявый" каток на набережной
Жители Самары недовольны катком, который залили на набережной в районе бассейна ЦСКА. По их словам, он находится в очень плохом состоянии. Кататься там практически невозможно.
- Каток на набережной возле ЦСКА в ужасном состоянии. Лед в ямах. Аттракцион "Вовремя перепрыгни асфальт".
- Полкатка - это асфальт и дыры. Не массовое катание, а массовое падение. Кататься невозможно! - возмущаются в твиттере горожане.
В муниципальном предприятии "Самарская набережная" сообщили, что о проблеме этой знают и принимают все необходимые меры для ее устранения. Сейчас специалисты ждут наступления морозов, чтобы перезалить каток.
ИСТОЧНИК KP.RU