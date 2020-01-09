В Самаре пообещали перезалить "дырявый" каток на набережной

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:11:52+03:00

Горожане жалуются, что кататься на нем очень опасно

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Жители Самары недовольны катком, который залили на набережной в районе бассейна ЦСКА. По их словам, он находится в очень плохом состоянии. Кататься там практически невозможно.

- Каток на набережной возле ЦСКА в ужасном состоянии. Лед в ямах. Аттракцион "Вовремя перепрыгни асфальт".

- Полкатка - это асфальт и дыры. Не массовое катание, а массовое падение. Кататься невозможно! - возмущаются в твиттере горожане.

В муниципальном предприятии "Самарская набережная" сообщили, что о проблеме этой знают и принимают все необходимые меры для ее устранения. Сейчас специалисты ждут наступления морозов, чтобы перезалить каток.

ИСТОЧНИК KP.RU