2020-01-09T18:37:35+03:00
Общество

Почти полмиллиона жителей Самарской области весело встретили Новый год на различных мероприятиях

Итоги новогодних праздников подвели на оперативном совещании с губернатором Дмитрием Азаровым
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В новогодние праздники горожане не сидели домаВ новогодние праздники горожане не сидели домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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450 тыс человек в новогодние праздники побывали на различных мероприятиях в Самарской области. Среди них 250 тыс детей. Всего в парках, дворах, скверах и на городских площадях прошли более 6,5 тыс. театрализованных и концертных программ. Все мероприятия прошли в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий. Об этом на совещании с губернатором Дмитрием Азаровым доложил глава ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко. По его словам на объектах ЖКХ за это время произошли 13 технологических нарушения, все из ликвидировали быстро. А вот с газовым оборудованием возникли проблемы - с начала отопительного сезона уже 19 семей отравились угарным газом.

- Покажите мне статистику за последние пять лет в разрезе управляющих компаний и других обслуживающих организаций, а также организаций, занимающихся обслуживанием дымоходов и газового оборудования, – потребовал Дмитрий Азаров. – Если по результатам анализа увидите, что одни и те же дома из года в год представляют угрозу, значит там точно есть повод для разбирательств.

Также на совещании обсудили уборку дорог от снега. В новогодние праздники на дороги выходили до 500 машин. В ближайшее время ожидаются снегопады. Глава региона поручил коммунальным службам следить за перепадами погоды и не допускать заторов и обледенения дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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