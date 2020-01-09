Правительство намерено отдать частникам Самарский дезинфекционный центр и тольяттинскую набережную

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:50:27+03:00

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Правительство РФ в декабре прошлого года утвердило прогнозный план по приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

В перечень объектов, которые собираются приватизировать, включили Самарский дезинфекционный центр и набережную в Комсомольском районе Тольятти. В документе перечислен ряд объектов, расположенных по адресу: ул.Коммунистическая, 96 в Автограде.

Кроме того, документ включает в себя перечень акционерных обществ, чьи акции сейчас находятся в собственности государства, но в ближайшие пару лет должны перейти в частные руки. К список попал племенной завод "Кряж" в Самаре и специализированное ремонтное предприятие № 3 в поселке Подстепновка.

Найдены ли покупатели на все эти объекты и в какую стоимость их оценивают, пока не ясно.

Набережную Тольятти засняли с высоты птичьего полета.Russia, Togliatti 1 часть. Набережная комсомольского района. Зима в 4К Если понравилось видео, то подпишись на канал и поставь лайк, а также поделись этим ро...

ИСТОЧНИК KP.RU