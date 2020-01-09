2020-01-09T18:50:27+03:00
Общество

Правительство намерено отдать частникам Самарский дезинфекционный центр и тольяттинскую набережную

Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ 31 декабря 2019 года
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Портал tltgorod.ru ранее опубликовал фотографии разрушающейся лестницы на набережной Комсомольского районаПортал tltgorod.ru ранее опубликовал фотографии разрушающейся лестницы на набережной Комсомольского района
Изменить размер текста:

Правительство РФ в декабре прошлого года утвердило прогнозный план по приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

В перечень объектов, которые собираются приватизировать, включили Самарский дезинфекционный центр и набережную в Комсомольском районе Тольятти. В документе перечислен ряд объектов, расположенных по адресу: ул.Коммунистическая, 96 в Автограде.

Кроме того, документ включает в себя перечень акционерных обществ, чьи акции сейчас находятся в собственности государства, но в ближайшие пару лет должны перейти в частные руки. К список попал племенной завод "Кряж" в Самаре и специализированное ремонтное предприятие № 3 в поселке Подстепновка.

Найдены ли покупатели на все эти объекты и в какую стоимость их оценивают, пока не ясно.

Набережную Тольятти засняли с высоты птичьего полета.Russia, Togliatti 1 часть. Набережная комсомольского района. Зима в 4К Если понравилось видео, то подпишись на канал и поставь лайк, а также поделись этим ро...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зубная паста и шампунь на развес: в Самаре открылся первый магазин, где все продается без упаковки
В Сызрани к 2021 году построят инфекционный корпус для горбольницы №2
Правительство намерено отдать частникам Самарский дезинфекционный центр и тольяттинскую набережную
Почти полмиллиона жителей Самарской области весело встретили Новый год на различных мероприятиях
Мясо никто не проверял: в Самаре за взятку задержали сотрудницу ветеринарного надзора
В Самаре пообещали перезалить "дырявый" каток на набережной
Жителей Самары зовут отметить "Славянскую зиму" в Загородном парке
В Тольятти полицейские ищут молодых грабителей продовольственного магазина
В Тольятти школьница зарезала соседа накануне Нового года
В Самарской области отправили на переработку более 200 кг старых батареек
Будьте осторожнее: в Самарской области дикие животные стали чаще выходить по ночам на дороги
В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию
Стало известно, почему не во всех самарских электричках принимают банковские карты
В новогодние праздники росгвардейцы оставили нескольких самарцев без оружия
«Я уехал отдыхать»: пропавший в Самаре в новогодние праздники подросток вышел на связь
В Самаре нашли молочку, которая приехала из Приморья всего за 1 минуту