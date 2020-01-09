В Сызрани к 2021 году построят инфекционный корпус для горбольницы №2
Правительство РФ уже выделило на строительство деньги из федерального бюджета
У Сызранской горбольницы №2 появится инфекционный корпусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дмитрий Медведев подписал документ, распределяющий субсидии из федерального бюджета на объекты здравоохранения в регионах.
В Самарской области по этой программе в ближайшее время предполагается строительство лишь одного объекта - инфекционного корпуса для Сызранской городской больницы №2.
Корпус будет рассчитан на 100 коек, на его строительство из федерального бюджета выделено в общей сложности более 420 млн рублей, примерно половина их них поступит в регион в этом году, остальные деньги - в 2021. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU