2020-01-09T21:00:44+03:00
Общество

В Тольятти возможны проблемы с оборудованием купелей на Крещение

Спасатели ищут, но пока не находят лед, который был бы достаточно безопасным
Александра БУДАЕВА
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Фото воды, которая так и не застыла, выложил в соцсетях Андрей ДербеневФото воды, которая так и не застыла, выложил в соцсетях Андрей Дербенев
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В Тольятти сотрудники Центра гражданской защиты начали искать места, где было бы безопасно оборудовать купели для желающих окунуться в воду на Крещение в ночь с 18 на 19 января.

- В этом году из-за аномальной погоды ледовое поле полностью так и не сформировалось,- констатирует руководитель Центра Андрей Дербенев. - На Итальянском пляже наблюдается открытая вода, на набережной 6 квартала толщина льда с трудом переходит 20 см отметку.

В доказательство своих слов спасатели прикладывают фото и видео тех мест, где они побывали.

По словам Дербенева, 9 января в администрации Тольятти состоится совещание по этому вопросу. Как обстоит дело с оборудованием купелей в Самаре, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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