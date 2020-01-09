В Тольятти возможны проблемы с оборудованием купелей на Крещение
В Тольятти сотрудники Центра гражданской защиты начали искать места, где было бы безопасно оборудовать купели для желающих окунуться в воду на Крещение в ночь с 18 на 19 января.
- В этом году из-за аномальной погоды ледовое поле полностью так и не сформировалось,- констатирует руководитель Центра Андрей Дербенев. - На Итальянском пляже наблюдается открытая вода, на набережной 6 квартала толщина льда с трудом переходит 20 см отметку.
В доказательство своих слов спасатели прикладывают фото и видео тех мест, где они побывали.
По словам Дербенева, 9 января в администрации Тольятти состоится совещание по этому вопросу. Как обстоит дело с оборудованием купелей в Самаре, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU