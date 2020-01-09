2020-01-09T21:46:09+03:00
Общество

К стадиону "Самара-Арена" пустили трамвай №24к

Он будет ходить только по будням
Александра БУДАЕВА
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До стадиона "Самара-Арена" теперь ходят два трамвайных маршрута: №№ 24к и 25До стадиона "Самара-Арена" теперь ходят два трамвайных маршрута: №№ 24к и 25Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 9 января в Самаре по будням будет ходить новый трамвайный маршрут - №24к. Он будет идти от Костромского переулка, стадион станет его конечной точкой.

Трамвайный маршрут №25 с 31 декабря прошлого года теперь идет от Безымянской ТЭЦ через "Самара-Арену" и до Барбошиной поляны.

Для этих двух маршрутов обустроена остановка общественного транспорта на ул.Ташкентской в районе пересечения с Московским шоссе. Посадочная площадка расположена на стороне больницы им.Середавина, и другой транспорт, кроме этих двух трамваев, там останавливаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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