К стадиону "Самара-Арена" пустили трамвай №24к
Он будет ходить только по будням
До стадиона "Самара-Арена" теперь ходят два трамвайных маршрута: №№ 24к и 25Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 9 января в Самаре по будням будет ходить новый трамвайный маршрут - №24к. Он будет идти от Костромского переулка, стадион станет его конечной точкой.
Трамвайный маршрут №25 с 31 декабря прошлого года теперь идет от Безымянской ТЭЦ через "Самара-Арену" и до Барбошиной поляны.
Для этих двух маршрутов обустроена остановка общественного транспорта на ул.Ташкентской в районе пересечения с Московским шоссе. Посадочная площадка расположена на стороне больницы им.Середавина, и другой транспорт, кроме этих двух трамваев, там останавливаться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU