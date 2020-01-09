2020-01-09T23:01:50+03:00
Дом. Семья

Животных мучают или людям кажется? Самарцы обсуждают новый океанариум в Самаре

Владельцы ответили на вопросы горожан и объяснили, почему за их питомцев не стоит опасаться
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Условия содержания лебедей Маши и Жени кому-то пришлись не по вкусуУсловия содержания лебедей Маши и Жени кому-то пришлись не по вкусуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары все новогодние праздники штурмовали океанариум и делились в соцсетях волшебными фотографиями. Но в какой-то момент оказалось, что новое развлечение понравилось не всем. В твиттере зоозащитники обратились к властям, чтобы те проверили условия содержания животных.

- Неужели нельзя благоустроить вольеры для выдры и тюленя. За что вы мучаете этих животных? Этот бедный тюлень просто забился в угол и был почти все время под водой, - вопрошает Евгения Ковалева.

Представители океанариума отреагировали на обращение практически сразу. Здесь объяснили, что некоторые условия обитания животных могут показаться неправильными, но только далекому от зоологии человеку. Здесь объяснили, что нерпу, например, привезли из Приморского дельфинария.

- Нерпа живет в воссозданной среде обитания, в большом вольере рассчитанном на два морских котика, на что имеется соответствующее согласование с ветеринарами. Иногда ей нужен отдых от внимания, так же, как и всем нам и для этого у нее есть специальное природное укрытие, - уточнили в зоопарке.

Ну а нильские крокодилы по словам представителей океанариума действительно ленивые от природы ребята. И ждать от них активности просто смешно.

В океанариуме намекнули, что много проблем приносят и сами посетители: из воды приходится доставать и пластиковые бутылки, и еду.

- Перед открытием океанариума мы прошли массу проверок, и всегда готовы пройти их снова если,- уточнила директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лицом к лицу с крокодилами: появились первые фото из океанариума в Самаре

20 декабря 2019 года открылся океанариум в Самаре. Журналисты «КП» первыми прогулялись по океанариуму и познакомились с его обитателями (подробности)

Океанариум в Самаре в ТЦ "Московский": цена билета, дата открытия, как будет работать

Стали известны подробности о том, когда откроется самый большой в Поволжье океанариум в Самаре, где он будет находиться, во сколько обойдется билет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарским тяжелобольным детям пришла посылка с подарками из Иерусалима
Животных мучают или людям кажется? Самарцы обсуждают новый океанариум в Самаре
К стадиону "Самара-Арена" пустили трамвай №24к
В Тольятти возможны проблемы с оборудованием купелей на Крещение
Зубная паста и шампунь на развес: в Самаре открылся первый магазин, где все продается без упаковки
В Сызрани к 2021 году построят инфекционный корпус для горбольницы №2
Правительство намерено отдать частникам Самарский дезинфекционный центр и тольяттинскую набережную
Почти полмиллиона жителей Самарской области весело встретили Новый год на различных мероприятиях
Мясо никто не проверял: в Самаре за взятку задержали сотрудницу ветеринарного надзора
В Самаре пообещали перезалить "дырявый" каток на набережной
Жителей Самары зовут отметить "Славянскую зиму" в Загородном парке
В Тольятти полицейские ищут молодых грабителей продовольственного магазина
В Тольятти школьница зарезала соседа накануне Нового года
В Самарской области отправили на переработку более 200 кг старых батареек
Будьте осторожнее: в Самарской области дикие животные стали чаще выходить по ночам на дороги
В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Аварийные службы Средневолжской газовой компании локализовали 31 аварийную ситуацию
Стало известно, почему не во всех самарских электричках принимают банковские карты
В новогодние праздники росгвардейцы оставили нескольких самарцев без оружия
«Я уехал отдыхать»: пропавший в Самаре в новогодние праздники подросток вышел на связь
В Самаре нашли молочку, которая приехала из Приморья всего за 1 минуту