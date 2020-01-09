Животных мучают или людям кажется? Самарцы обсуждают новый океанариум в Самаре

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:01:50+03:00

Владельцы ответили на вопросы горожан и объяснили, почему за их питомцев не стоит опасаться

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Жители Самары все новогодние праздники штурмовали океанариум и делились в соцсетях волшебными фотографиями. Но в какой-то момент оказалось, что новое развлечение понравилось не всем. В твиттере зоозащитники обратились к властям, чтобы те проверили условия содержания животных.

- Неужели нельзя благоустроить вольеры для выдры и тюленя. За что вы мучаете этих животных? Этот бедный тюлень просто забился в угол и был почти все время под водой, - вопрошает Евгения Ковалева.

Представители океанариума отреагировали на обращение практически сразу. Здесь объяснили, что некоторые условия обитания животных могут показаться неправильными, но только далекому от зоологии человеку. Здесь объяснили, что нерпу, например, привезли из Приморского дельфинария.

- Нерпа живет в воссозданной среде обитания, в большом вольере рассчитанном на два морских котика, на что имеется соответствующее согласование с ветеринарами. Иногда ей нужен отдых от внимания, так же, как и всем нам и для этого у нее есть специальное природное укрытие, - уточнили в зоопарке.

Ну а нильские крокодилы по словам представителей океанариума действительно ленивые от природы ребята. И ждать от них активности просто смешно.

В океанариуме намекнули, что много проблем приносят и сами посетители: из воды приходится доставать и пластиковые бутылки, и еду.

- Перед открытием океанариума мы прошли массу проверок, и всегда готовы пройти их снова если,- уточнила директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU