Хоккейная «Лада» в Самаре разгромила ЦСК ВВС — 7:1

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:59:18+03:00

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В четверг, 9 января, в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались тольяттинская «Лада» и местный ЦСК ВВС. Областное дерби завершилось победой команды из Автограда.

В самом начале матча тольяттинцы забили сразу две шайбы. Отличились Артем Артемов и Игорь Угольников. В середине матча Угольников оформил дубль. Вскоре после этого пришел ответ от самарцев. Ворота гостей поразил Сергей Скворцов. Однако в начале третьего периода Филипп Толузаков увеличил отрыв. На 49 минуте игрок «Лады» Евгений Грошев забил еще одну шайбу. За несколько минут до окончания матча тольяттинцы поразили ворота «летчиков» еще два раза. Авторами голов стали Андрей Сигарев и Тимур Булатов. В итоге победа «Лады» - 7:1.

Следующим соперником «Лады» станет «Дизель». С ним она сыграет в понедельник, 13 января. А ХК ЦСК ВВС сразится с «Дизелем» в субботу, 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU