Самарцы предложили чиновникам попросить у Москвы б/у трамвайные вагоны

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:23:48+03:00

Самарцы считают, что городу нужно больше трамваев и троллейбусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ТТУ пообещали, что обязательно последуют этому совету

Изменить размер текста: A A

Жители Самары предложили чиновникам приобрести для города новые трамваи. По их словам, сейчас Москва раздает б/у вагоны, и можно попросить их у столичных коллег.

- Предлагаю отправить в Мосгортранс запрос о передаче Самаре вагонов МТТЕ, конструктивно схожих с нашими модернизированными, по которым есть большой опыт успешной эксплуатации, - обратился в твиттере к чиновникам самарец.

В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» пообещали, что они проработают этот вопрос. Как сообщили представители предприятия, на следующей неделе директор ТТУ свяжется с первым заместителем главы Мосгортранса и переговорит с ним по этому вопросу.

- Если это предложение будет полезным для нас, однозначно будем двигаться и по этому пути, - отметили в ТТУ.

Самарцы также предложили попросить у Москвы несколько троллейбусов. Они надеются, что чиновники из столицы подарят городу и их.

ИСТОЧНИК KP.RU