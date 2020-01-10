Самарцы предложили чиновникам попросить у Москвы б/у трамвайные вагоны
Жители Самары предложили чиновникам приобрести для города новые трамваи. По их словам, сейчас Москва раздает б/у вагоны, и можно попросить их у столичных коллег.
- Предлагаю отправить в Мосгортранс запрос о передаче Самаре вагонов МТТЕ, конструктивно схожих с нашими модернизированными, по которым есть большой опыт успешной эксплуатации, - обратился в твиттере к чиновникам самарец.
В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» пообещали, что они проработают этот вопрос. Как сообщили представители предприятия, на следующей неделе директор ТТУ свяжется с первым заместителем главы Мосгортранса и переговорит с ним по этому вопросу.
- Если это предложение будет полезным для нас, однозначно будем двигаться и по этому пути, - отметили в ТТУ.
Самарцы также предложили попросить у Москвы несколько троллейбусов. Они надеются, что чиновники из столицы подарят городу и их.
ИСТОЧНИК KP.RU