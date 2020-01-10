«Динамо Самара» добилось волевой победы над «Норильским никелем» в ЧР по мини-футболу

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:24:18+03:00

Вторая игра 10 тура ЧР по мини-футболу между этими соперниками пройдет сегодня, 10 января, в «МТЛ Арене». Фото: МФК «Динамо Самара».

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«Динамо Самара» обыграло «Норильский никель» в первом матче 10 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 4:3. По ходу встречи хозяева уступали 0:2, однако усилиями Максима Смирнова и Георгия Потехина «Динамо» сумело отыграться. После «Норильский никель» смог снова выйти вперед, однако волжане не только сравняли счет, но и вырвали победу. Отличились Артур Мелконян и Алексей Лялин.

- Давно не играли дома, практически весь первый круг чемпионата команда провела на выездах, и было очень радостно вновь увидеть и услышать на трибунах «МТЛ Арены» наших друзей – болельщиков «Динамо Самара», чья поддержка нам очень и очень важна. Спасибо, - отметил после матча наставник волжан Максим Горбунов.

Вторая игра 10 тура ЧР по мини-футболу между этими соперниками пройдет сегодня, 10 января, в «МТЛ Арене». Встреча начнется в 18:30 по местному времени. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU