В Кинеле у женщины за долги по штрафам арестовали «КамАЗ»

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:02:29+03:00

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В Кинеле приставы арестовали «КамАЗ», который принадлежит местной жительнице. Дело в том, что женщина не оплачивала штрафы за нарушение ПДД и в итоге накопила долг в 400 тысяч рублей.

- Жительница Кинеля нарушила правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. За это сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали ее на 400 тысяч рублей. Однако женщина так и не погасила долг, поэтому приставы возбудили в отношении нее исполнительное производство, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Добровольно женщина долг так и не погасила. В итоге приставы арестовали ее грузовик. Жительницу Кинеля предупредили, что если она так и не оплатит задолженность, то автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга. Сразу после этого женщина полностью оплатила всю сумму штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU