По Новой Самаре промчатся хаски в упряжке

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:36:46+03:00

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Хаски в упряжке примчатся в "Новую Самару" уже 11 января. В этот день в районе пройдет веселый праздник для всех местных жителей. Он подарит возможность еще на денек вернуться в прекрасную атмосферу новогодних праздников. С 12.00 до 15.00 гостей ждут у арт-скульптуры "зонтик" между домами 45 (секции 22-23) и 48 (секции 18-19) по улице 1 квартал. А встречать их будут хаски!

- Это очаровательные собаки, очень социальные и дружелюбные, именно поэтому они открывают серию дворовых праздников в Новой Самаре в наступившем 2020 году, - рассказали в компании "Финстрой". - Кстати, хаски прекрасные компаньоны для детей. У эскимосов, которые и вывели эту породу, была даже такая традиция: после рождения ребенка стаю хаски загоняли в жилище, чтобы они грели малыша.

Всех горожан ждут на праздник

Теперь жители Новой Самары смогут познакомиться с хаски и проверить на практике интересные факты об этих собаках, прокатиться в упряжке и узнать, правда лиупряжка из 6 хасок может развить скорость около 35 км/час.

Всех гостей праздника ждет веселая фотосессия, общение с животными. А в течение двух часов пройдут непосредственно заезды - если позволят погодные условия. Участие в празднике бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU