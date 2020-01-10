«Крылья Советов» ведут переговоры с 19-летним бомбардиром из чемпионата Туниса
«Крылья Советов» начали переговоры по трансферу 19-летнего нападающего сборной Конго Гая Мбензы. Футболист выступает в чемпионате Туниса за «Стад Тунизьен», сообщает «Чемпионат».
- В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса. В гонке бомбардиров турнира Мбенза делит второе место с тремя игроками, - отмечает издание.
За сборную 19-летний нападающий провел один матч.
Напомним, после осенней части чемпионата России «Крылья Советов» идут на предпоследнем месте с 18 очками. Сейчас команда находится в отпуске.
ИСТОЧНИК KP.RU