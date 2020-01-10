В Самаре отложили планы по реконструкции улицы Мичурина

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:38:42+03:00

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Реконструкцию улицы Мичурина в Самаре отложили на неопределенный срок. Денег на проведение работ на участке от улицы Революционной до улицы Врубеля в городском бюджете не нашлось.

- На 2020-2021 годы финансирование не предусмотрено. Таким образом, срок завершения реконструкции улицы Мичурина не определен, - сообщили в твиттере представители администрации Октябрьского района Самары.

По данным чиновников, проект реконструкции улицы Мичурина был разработан в 2016 году. Он прошел госэкспертизу и предполагает обустройство 4-полосной дороги, разворотное кольцо около улицы Врубеля и 3-полосную дорогу по улице Врубеля от улицы Мичурина до улицы Гая. Как отметили в департаменте градостроительства Самары, в 2016-2020 годы региональный минтранс денег на строительно-монтажные работы не выделил. Также чиновники добавили, что при предоставлении средств из вышестоящих бюджетов, возможно, будет проведена корректировка проекта и повторно госэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU