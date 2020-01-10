Самарцев зовут в зоопарк на празднование 22-летия медведя Умки

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:59:17+03:00

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Жителей Самары зовут в зооопарк на празднование дня рождения одного из своих питомцев — медведя Умки. В этом году ему исполнится уже 22 года.

- Умка — всеобщий любимец публики. Он общительный, любит поиграть и потанцевать перед посетителями. В честь праздника именинник получит торт, - рассказали представители Самарского зоопарка.

Всем гостям праздника обещают рассказать об особенностях медведей и их образе жизни. Также все желающие смогут поучаствовать в викторине о медведях и в конкурсах. Празднование дня рождения Умки пройдет в следующий четверг, 16 января, в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU