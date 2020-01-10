В Самаре неизвестные срывают в автобусах таблички о повышении стоимости проезда

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:17:44+03:00

Из-за этого многие горожане не знают, что за наличный расчет билет стоит 32 рубля, а по карте — 29 рублей

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Жители Самары обратили внимание на то, что в автобусах нет информации о том, что с 1 января 2020 года стоимость проезда повысили до 32 рублей. В итоге многие даже не знают, что билет теперь стоит больше и что за безналичный расчет его цена составляет 29 рублей. Однако перевозчик заверил горожан, что информационные таблички разместили во всех автобусах, правда, кто-то повадился их срывать.

- В салонах нашего подвижного состава можно увидеть информацию о том, сколько стоит проезд за наличный и безналичный расчет, а также цены на транспортные карты. 9 января зафиксированы факты удаления табличек из салона путем срыва, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

В департаменте транспорта отметили, что в трамваях таблички о повышении стоимости проезда висят почти во всех вагонах, и добавили, что ТТУ тоже проверит наличие этих объявлений в составах.

ИСТОЧНИК KP.RU