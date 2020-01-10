В Самаре неизвестные срывают в автобусах таблички о повышении стоимости проезда
Жители Самары обратили внимание на то, что в автобусах нет информации о том, что с 1 января 2020 года стоимость проезда повысили до 32 рублей. В итоге многие даже не знают, что билет теперь стоит больше и что за безналичный расчет его цена составляет 29 рублей. Однако перевозчик заверил горожан, что информационные таблички разместили во всех автобусах, правда, кто-то повадился их срывать.
- В салонах нашего подвижного состава можно увидеть информацию о том, сколько стоит проезд за наличный и безналичный расчет, а также цены на транспортные карты. 9 января зафиксированы факты удаления табличек из салона путем срыва, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
В департаменте транспорта отметили, что в трамваях таблички о повышении стоимости проезда висят почти во всех вагонах, и добавили, что ТТУ тоже проверит наличие этих объявлений в составах.
ИСТОЧНИК KP.RU