2020-01-10T11:33:33+03:00
Происшествия

В Самарской области пожары в новогодние праздники унесли жизни 9 человек

Основными причинами происшествий стали неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем
Анастасия ФИЛАТОВА
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За время праздников сотрудники МЧС 112 раз выезжали на тушение пожаровЗа время праздников сотрудники МЧС 112 раз выезжали на тушение пожаровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в региональном правительстве прошло заседание, на котором чиновники и представители оперативных ведомств обсудили итоги новогодних праздников. Насколько известно, крупных ЧП в эти дни в регионе не было, но все равно не обошлось без нескольких происшествий. В частности, за время зимних каникул в Самарской области произошли 112 техногенных пожаров.

- В пожарах, к сожалению, погибли 9 человек. 71 пожар произошел в жилом секторе. Предварительно, основными причинами пожаров стали аварийный режим работы электропроводки и неосторожное обращение с огнем, - сообщил на заседании в правительстве начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Напомним, что большая часть смертельных пожаров произошла в самые первые дни новогодних праздников. С 31 декабря по 3 января в регионе в огне погибли 6 человек, в большинстве случаев — из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Также за время зимних каникул произошел пожар из-за неосторожно запущенного фейерверка. Он угодил в окно квартиры на 14 этаже и устроил там пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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