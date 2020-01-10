"Он бросал штурвал и шел в салон общаться": пассажир рейса Баку - Москва пожаловался на болтливого пилота

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:47:48+03:00

В авиакомпании уже назначили проверку по этому факту

Изменить размер текста: A A

Пассажир рейса Баку - Москва снял на видео пилота, который отличился странным поведением. Как сообщает NEWS.ru, к корреспондентам которого и попала эта запись, командир воздушного судна покидал кабину во время полета. Делал он это для того, чтобы пообщаться со своим знакомым - тот летел этим рейсом как пассажир.

- Такое поведение вызвало у летевших в самолете людей нервозность, особенно учитывая то, что самолет периодически попадал в турбулентность, - отмечает издание.

В самой авиакомпании AZAL отметили, что компания проведет служебное расследование и по итогам проверки действиям командира воздушного судна дадут оценку.

Кстати эксперты, оценивая претензию пассажира во мнениях не сошлись. Одни из них считают, что пилоты должны постоянно сидеть в кабине, а другие утверждают, что летчики - не рабы на галерах.

ИСТОЧНИК KP.RU