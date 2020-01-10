Под Самарой добровольные пожарные спасли дорожного рабочего, угодившего в снежный плен

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:49:53+03:00

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Погодные условия в Самарской области создают серьезные проблемы местным автолюбителям. Причем даже тем, кто призван очищать трассы от снега. Так, 9 января в снежную западню угодил дорожный рабочей на тракторе.

- Он убирал снег на тракторе МТЗ-82 на выезде на автодорогу "Новокуйбышевск - Чапаевск". В какой-то момент не справился с управлением и скатился в кювет, - рассказывают очевидцы событий.

Странное положение уборочной техники не смутило автолюбителей. Они проезжали мимо, оставив водителя в отчаянии. Так длилось до тех пор, пока на дороге не показались добровольные пожарные Службы спасения - они возвращались с учений.

- Все случилось в 14-00, все остальные водители проезжали мимо него. Мы были на двух машинах, всего 6 пожарных с Новокуйбышевска и поселка Воскресенка. Все остальные водители проезжали мимо него, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" руководитель организации Андрей Пожидаев.

Добровольцы не прошли мимо замерзающего тракториста и с помощью своих тросов извлекли технику из кювета на трассу. Операция длилась буквально пару минут. После этого пострадавший искренне поблагодарил своих спасателей.

- Имя его мы не спросили. Тогда как-то и не думали об этом. Он потом продолжил работу, а мы разъехались по своим делам, - заключил Пожидаев.

п. Семеновка Добровольные пожарные Службы спасения Самарской области помогли эвакуировать трактор.Добровольцы спасли из снежного плена трактор дорожной службы Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU