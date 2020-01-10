Самарский спортсмен выиграл «золото» на кубке мира по фехтованию среди юниоров

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В итальянском городе Удине прошел этап юниорского кубка мира по фехтованию на рапире. В нем приняли участие спортсмены из различных стран. Также на турнире выступили рапиристы из Самарской области.

- Самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл «золото» на этапе юниорского кубка мира по фехтованию на рапире, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

В финале турнира Антон Бородачев оказался сильнее соперника из Франции. Он одолел его со счетом 15:6.

ИСТОЧНИК KP.RU