Самарский спортсмен выиграл «золото» на кубке мира по фехтованию среди юниоров
Антон Бородачев в финале одолел спортсмена из Франции
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В итальянском городе Удине прошел этап юниорского кубка мира по фехтованию на рапире. В нем приняли участие спортсмены из различных стран. Также на турнире выступили рапиристы из Самарской области.
- Самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл «золото» на этапе юниорского кубка мира по фехтованию на рапире, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.
В финале турнира Антон Бородачев оказался сильнее соперника из Франции. Он одолел его со счетом 15:6.
ИСТОЧНИК KP.RU