Новогодние праздники в Самарской области прошли без серьезных происшествий на электросетях

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:25:36+03:00

Диспетчеры приняли всего 14 обращений на горячую линию АО «ССК».

Изменить размер текста: A A

В праздничные дни, с 1 по 8 января 2020 года, энергетики Самарской сетевой компании прияли усиленные меры для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Самарской области.

В этот период было организовано дежурство специалистов диспетчерской службы: в круглосуточном режиме заявки от потребителей принимали 20 диспетчеров, работала горячая линия по вопросам качества электроснабжения 8-800-222-30-20.

Также на электросетевых участках круглосуточно дежурили специалисты 20 оперативно-выездных бригад. В любой момент по вызову диспетчера были готовы выехать на ликвидацию происшествий на распределительных сетях аварийные бригады ССК.

Однако новогодние праздники прошли без серьезных технологических нарушений в работе электросетей. Диспетчеры приняли всего 14 обращений на горячую линию АО «ССК».

ИСТОЧНИК KP.RU