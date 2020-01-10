Новогодние праздники в Самарской области прошли без серьезных происшествий на электросетях
В праздничные дни, с 1 по 8 января 2020 года, энергетики Самарской сетевой компании прияли усиленные меры для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Самарской области.
В этот период было организовано дежурство специалистов диспетчерской службы: в круглосуточном режиме заявки от потребителей принимали 20 диспетчеров, работала горячая линия по вопросам качества электроснабжения 8-800-222-30-20.
Также на электросетевых участках круглосуточно дежурили специалисты 20 оперативно-выездных бригад. В любой момент по вызову диспетчера были готовы выехать на ликвидацию происшествий на распределительных сетях аварийные бригады ССК.
Однако новогодние праздники прошли без серьезных технологических нарушений в работе электросетей. Диспетчеры приняли всего 14 обращений на горячую линию АО «ССК».
ИСТОЧНИК KP.RU