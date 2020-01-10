2020-01-10T12:41:57+03:00
Общество

В Самарской области 134 выпускника провалили итоговое сочинение

Теперь одиннадцатиклассникам придется пересдавать экзамен
Анастасия ФИЛАТОВА
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Около 99% школьников региона все-таки справились с итоговым сочинениемОколо 99% школьников региона все-таки справились с итоговым сочинениемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны результаты итогового сочинения, которые писали выпускники региона для допуска к ГИА. По данным регионального правительства, большинство школьников — 13761 человек (99%) — успешно справились с заданием. Однако нашлись и те, кто не смог получить зачет. Пересдача предстоит 134 выпускникам.

- Одиннадцатиклассники, получившие «незачет» или пропустившие написание в декабре по уважительной причине, повторно напишут итоговое сочинение в дополнительные сроки: 5 февраля или 6 мая. При этом мы нацелили школы на проведение дополнительных консультаций для этих ребят, - рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Отметим, что наиболее популярной темой сочинения в этом году стала следующая: «На какие жертвы способны он и она ради любви?». На втором месте оказалась тема «Верно ли, что надеяться можно только на себя?». Также некоторые выпускники пытались ответить на вопрос «К чему приводит стремление возвыситься над окружающими?». 13 ребят сделать это не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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