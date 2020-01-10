Тольяттинцы обогнали самарцев по количеству новогодних поздравлений

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:30:51+03:00

МТС проанализировала новогодний мобильный трафик и выяснила, как и где жители Самарской области предпочитали поздравлять друг друга с наступлением 2020 года

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Трафик в мобильной сети МТС начал расти с середины дня 30 декабря, а пик поздравительной активности жителей губернии пришелся на вторую половину дня 31 декабря. При этом самыми активными оказались жители Автозаводского района Тольятти, которые с небольшим отрывом обогнали по объему скачанных и отправленных гигабайт абонентов из Крутых ключей, традиционно являющихся рекордсменами по потреблению мобильного трафика в праздники и будни.

Основным каналом для поздравлений стали мессенджеры (Viber и Whatsapp) – через них самарцы отправили почти вдвое больше видео-, аудио- и анимированных поздравлений, чем год назад. Значительно - почти на 60% по сравнению с прошлогодней новогодней ночью - увеличился и объем видеотрафика за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился. При этом количество «классических» голосовых вызовов и SMS-сообщений практически не изменилось и осталось на уровне обычных будних дней.

Самыми посещаемыми местами в дни новогодних каникул в Самаре стали площадь Куйбышева, парк Гагарина и Олимпийская деревня рядом со стадионом «Самара Арена», а в Тольятти – Центральный парк и Приморский бульвар.

ИСТОЧНИК KP.RU