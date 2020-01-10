Стали известны все соперники «Крыльев Советов» на первом сборе
В «Крыльях Советов» объявили всех соперников команды на первом сборе, который пройдет в турецком Белеке с 15 про 26 января.
- На первом сборе наша команда проведет 2 контрольных матча. 21 января соперников самарцев станет юрмальский «Спартак». 25 января «Крылья Советов» сыграют с клубом «Богемианс Прага 1905». Список отправившихся на первый сбор игроков будет опубликован на нашем сайте после прохождения медосмотра, - отметили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Сейчас команда в отпуске. Из него она выйдет 13 января. В этот день футболисты соберутся в Москве и пройдут медосмотр.
ИСТОЧНИК KP.RU