В Самарской области заработал региональный фонд развития промышленности

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:02:55+03:00

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В Самарской области с начала 2020 года заработал региональный фонд развития промышленности. Он был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Фонд предоставляет льготные займы предприятиям и организациям в сфере промышленности. Также на его поддержку могут рассчитывать те организации, которые занимаются научными, научно-техническими и инновационными проектами в сфере промышленности.

- Фонд также призван создавать условия для стимулирования инновационной деятельности, внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности. Кроме того, он участвует в реализации нескольких нацпроектов, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Как отмечают чиновники, желание воспользоваться займом на льготных условиях на данный момент уже изъявили три предприятия. Планируется, что фонд будет выдавать льготные целевые займы под 1-5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU