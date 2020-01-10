2020-01-10T14:53:33+03:00
Общество

Энергия космоса с доставкой под землю: в Самаре на станции метро появился странный вигвам с глазом

Горожане недоумевают, что делает эта тряпичная «пирамида» в подземке и кто ее создатель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам гарантируют при посещение пирамиды исполнение всех желанийСамарцам гарантируют при посещение пирамиды исполнение всех желанийФото: Соцсети
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В Самаре на станции метро «Безымянка» появилась странная пирамида из ткани и фольги с большим нарисованным глазом. Ее можно увидеть неподалеку от турникетов. Появление необычного «вигвама» в подземке вызвало много вопросов у самарцев: кто его сделал и зачем туда поставили? К слову, «инструкция» к пирамиде в метро все-таки имеется.

- Хотя пирамида не из Египта, лучше она во сто крат. Кто посетит и войдет в пирамиду, будет несказанно рад. Энергией космоса вы зарядитесь, от всех неудач освободитесь. Самое главное нужно поверить, когда в пирамиде вы. Загадывайте все, что хотите — сбудутся ваши мечты! - гласит надпись возле дела рук неизвестного мастера.

В соцсетях горожане предположили, что эта конструкция - новая разработка коммунальщиков для выбивания долгов за воду, другие же заподозрили в создании пирамиды масонов. Объяснение оказалось куда более приземленным и логичным: необычная пирамида — часть новогодней композиции на станции метро. Неподалеку от нее еще красуется елка с подарками. Один из самарцев объяснил, что каждый год сотрудники метрополитена украшают свои станции. Авторам лучших новогодних композиций руководство дарит подарки. Видимо, сотрудники станции метро «Безымянка» решили выделиться с помощью этой волшебной пирамиды. Как бы то ни было, большинство горожан отметили, что необычное украшение хорошо поднимает настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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