В Новокуйбышевске после ремонта открыли поликлинику и детский стационар

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:02:27+03:00

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В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар.Туда завезли новое оборудование, сделали открытую регистратуру и установили информат, с помощью которого пациенты смогут сами записаться на прием.

- С помощью инфомата можно взять талон на прием к любому врачу и узкому специалисту. Это значительно ускорило и облегчило работу регистратуры и прием пациентов, - рассказала заведующая поликлиническим отделением № 3 Новокуйбышевской ЦГБ Ирина Зубрилина.

В отделении обустроили комнату для кормящих мам, колясочную и организовали отдельный кабинет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в поликлинике установили новые аппараты УЗИ, кардиограф и цифровой рентген-аппарат. Кроме того, на средства благотворителей удалось отремонтировать стационар на 40 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU