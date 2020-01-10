В Новокуйбышевске после ремонта открыли поликлинику и детский стационар
В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар.Туда завезли новое оборудование, сделали открытую регистратуру и установили информат, с помощью которого пациенты смогут сами записаться на прием.
- С помощью инфомата можно взять талон на прием к любому врачу и узкому специалисту. Это значительно ускорило и облегчило работу регистратуры и прием пациентов, - рассказала заведующая поликлиническим отделением № 3 Новокуйбышевской ЦГБ Ирина Зубрилина.
В отделении обустроили комнату для кормящих мам, колясочную и организовали отдельный кабинет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в поликлинике установили новые аппараты УЗИ, кардиограф и цифровой рентген-аппарат. Кроме того, на средства благотворителей удалось отремонтировать стационар на 40 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU