В Самаре на месте снесенного рынка на Авроре появился новый павильон

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:32:27+03:00

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В Самаре история со снесенным рынком на пересечении улиц Авроры и Аэродромной получила продолжение. Напомним, осенью прошлого года там снесли все незаконные павильоны. Вместо них хотели обустроить сквер, но 6 января на том месте внезапно появился новый торговый павильон.

- 30 октября нас выкинули на улицу, а 6 января появился новый киоск на месте снесенного рынка на Авроры — Аэродромной. Почему кому-то можно? Кто дает такие разрешения? Прошу вмешаться в ситуацию, - обратился в твиттере к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну один из предпринимателей и фермеров.

Народный избранник пообещал выяснить, законен ли данный ларек. В департаменте управления имуществом, в свою очередь, сообщили, что никакого договора аренды на этот земельный участок в их базе данных нет. А в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары добавили, что это место планируется вообще исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU