Самарцам предлагают посмотреть фильм «Джуманджи: новый уровень» в формате ScreenХ
Жителей Самары приглашают посмотреть новый фильм с Дуэйном Джонсоном «Джуманджи: новый уровень» в формате ScreenХ. Это технология мультипроекции с пятью проекторами и двумя дополнительными боковыми экранами, которые создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов.
- Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры - от засушливой пустыни до заснеженных гор, - говорится в анонсе к фильму.
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131.
- Вы испытаете абсолютно новые ощущения от просмотра главного блокбастера зимы в первом зале панорамного обзора в России, - уверяют в кинотеатре.
Купить билеты можно на сайте Мягкого кинотеатра.
На правах информационного партнерства.
Самарцам предлагают посмотреть фильм «Джуманджи: новый уровень» в формате ScreenХ.
ИСТОЧНИК KP.RU