10 Янв. 2020 2020-01-10T15:32:33+03:00

Сделать это можно в Мягком кинотеатре

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Жителей Самары приглашают посмотреть новый фильм с Дуэйном Джонсоном «Джуманджи: новый уровень» в формате ScreenХ. Это технология мультипроекции с пятью проекторами и двумя дополнительными боковыми экранами, которые создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов.

- Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры - от засушливой пустыни до заснеженных гор, - говорится в анонсе к фильму.

Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131.

- Вы испытаете абсолютно новые ощущения от просмотра главного блокбастера зимы в первом зале панорамного обзора в России, - уверяют в кинотеатре.

Купить билеты можно на сайте Мягкого кинотеатра.

На правах информационного партнерства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/753959" frameborder="0"></iframe> Самарцам предлагают посмотреть фильм «Джуманджи: новый уровень» в формате ScreenХ.

ИСТОЧНИК KP.RU