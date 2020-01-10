В Самаре таможенники нашли в фуре из Казахстана почти 5 кг опасных таблеток для похудения

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:53:50+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело на контрабандистов. Злоумышленники пытались ввезти в регион почти 5 кг сильнодействующих веществ. Подозрительную фуру, которая ехала из Казахстана, остановили в районе поселка Большая Черниговка.

- В грузовом отсеке автомобиля были найдены коробки, в которых перевозились препараты для похудения: «MAURERS», «Липоксин», «Куаймый Усиленная капсула», «Перцовый Микс», произведенные в Китае. Всего 710 упаковок. В них содержалось сильнодействующее вещество — сибутрамин — общим весом 4 кг 991 г, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Как выяснилось, ввоз этого товара в Россию организовала гражданка РФ. На нее завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Женщине могут грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU