Житель Тольятти попал под уголовную статью за три банки с порохом

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:12:34+03:00

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Полицейские Самарской области подвели итоги акции «Арсенал», которую они проводили в 2019 году. За это время они вместе с сотрудниками Росгвардии успели проверить 1700 владельцев гражданского оружия. Далеко не все из них хранили оружие по правилам.

- Из незаконного оборота была изъята 51 единица оружия, из них - 32 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия. Также было изъято 326 патронов различного калибра и 287,16 грамм пороха, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также стражи порядка выявили 12 преступлений с незаконным оборотом оружия. Так, 29-летний житель Самары хранил у себя дома 10 патронов калибра 5,6 мм, а 41-летний тольяттинец — три банки с бездымным порохом массой почти 300 г. На обоих мужчин полицейские завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU