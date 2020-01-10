Стало известно, кто погиб под Фрунзенским мостом в Самаре шестого января

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:25:16+03:00

Как выяснилось, 34-летний мужчина нигде не работал. А вот причины его поступка все еще неясны

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Стало известно, кто погиб при падении с Фрунзенского моста 6 января 2019 года. Напомним, что самарцы стали очевидцами падения мужчины с нового мостового строения. По их словам, он сначала долго стоял у края и смотрел вниз, а потом полетел в сторону реки, возможно, оступившись. На место ЧП приехали полиция и скорая, выяснилось, что мужчина разбился, у него была рана головы.

Как стало известно КП-Самара, погибшим оказался мужчина 34 лет, он нигде не работал, не имел определенного места жительства.

Тело с характерными для падения с высоты повреждениями доставили в морг. А сейчас ситуацию проверяют полицейские. Им предстоит выяснить, что случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU