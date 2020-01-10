В МЧС посоветовали самарцам не купаться в открытых водоемах на Крещение

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:34:59+03:00

В этом году окунуться в купель можно будет возле храмов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В МЧС посоветовали самарцам отказаться от крещенских купаний в открытых водоемах. По словам представителей ведомства, это небезопасно — лед слишком тонкий. Окунуться же в иордань можно будет возле храмов.

- Толщина льда на малых реках региона составляет не более 20 см. Толщина льда на Волге и ее притоках — менее 15 см, наблюдается ледостав с торосами. В связи с этим считаю, что нужно запретить купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня, - отметил на совещании в региональном правительстве начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По словам священнослужителей, купание в прорубе на Крещение не очищает от грехов. Они отпускаются в таинстве покаяния, исповеди. Однако если кто-то все же захочет окунуться, то лучше всего это сделать в специально отведенных для этого местах возле храмов. Также можно будет набрать воды в храме и умыться ею дома. Отметим, что места расположения купелей пока не называются. Информацию об этом сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU