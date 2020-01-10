2020-01-10T16:55:30+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч рассказали, куда летали самарцы в новогодние праздники

За две недели самарский аэровокзал обслужил более 87 тысяч пассажиров
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самым активным днем работы для аэропорта стало 8 январяСамым активным днем работы для аэропорта стало 8 январяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В новогодние праздники жители Самарской области были очень частыми гостями аэропорта Курумоч. С 28 декабря по 8 января услугами аэровокзала воспользовались более 87 тысяч пассажиров. Летали самарцы как по стране, так и на зарубежные курорты.

- Пятерку самых популярных внутрироссийских направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Нижневартовск, а среди зарубежных направлений по пассажиропотоку лидировали Дубай, Санья, Нячанг, Анталья и Пхукет, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Больше всего пассажиров — почти 10 тысяч человек — самарской воздушной гавани пришлось обслужить в последний день праздников, 8 января. Как отмечают в аэропорту, в этом году заметно вырос спрос на путешествия по региональным маршрутам — примерно на 11%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Самарской области выиграл первый финал кубка России по мотогонкам на льду
В Самарской области задержали пьяного водителя старой иномарки
На Самарскую область может обрушиться метель
Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал
Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП
Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась
В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами