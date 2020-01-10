В аэропорту Курумоч рассказали, куда летали самарцы в новогодние праздники

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:55:30+03:00

За две недели самарский аэровокзал обслужил более 87 тысяч пассажиров

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В новогодние праздники жители Самарской области были очень частыми гостями аэропорта Курумоч. С 28 декабря по 8 января услугами аэровокзала воспользовались более 87 тысяч пассажиров. Летали самарцы как по стране, так и на зарубежные курорты.

- Пятерку самых популярных внутрироссийских направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Нижневартовск, а среди зарубежных направлений по пассажиропотоку лидировали Дубай, Санья, Нячанг, Анталья и Пхукет, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Больше всего пассажиров — почти 10 тысяч человек — самарской воздушной гавани пришлось обслужить в последний день праздников, 8 января. Как отмечают в аэропорту, в этом году заметно вырос спрос на путешествия по региональным маршрутам — примерно на 11%.

ИСТОЧНИК KP.RU