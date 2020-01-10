Местами снег, возможен туман: выходные в Самарской области будут теплыми

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:26:24+03:00

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Новый год решил не пугать самарцев морозами, в области сохраняется теплая малоснежная погода. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, именно такими будут предстоящие выходные.

— Устойчивый западно-восточный перенос продолжает поставлять на материк теплую и влажную воздушную массу с Атлантики. Поэтому на территории Средней Волги сохранится повышенный температурный режим, местами пройдет небольшой снег. В понедельник, с приближением фронтального раздела, ожидается усиление ветра, небольшой и умеренный снег, повышение температуры воздуха до нулевых значений, — сообщила синоптик Анна Давыдова.

Так в субботу, 11 января в регионе облачно. Местами небольшой снег, возможен туман. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с. Столбик термометра покажет -2...-7 °C днем и -6...-11 °C в ночное время.

В воскресенье погода будет также облачной, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, а температура воздуха -3...-8 °C.

В понедельник станет еще немного теплее: 0...-5 °C, но также облачно. Местами по области пройдет небольшой, умеренный снег и даже метель. Ветер ожидается юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18м/с. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU